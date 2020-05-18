В Украине с начала мая уже утонули 47 человек — ГСЧС

18.05.2020 01:49

Укринформ

С начала мая на водоемах страны утонуло 47 человек, семеро из них – за последние сутки.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вода продолжает забирать жизни украинцев. Только в минувшие сутки из водоемов были подняты на поверхность семерых утонувших. В то же время с начала мая количество погибших составляет уже 47 человек", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, причины этих несчастных случаев неизменны: купание в не приспособленных для этого местах, пренебрежение правилами безопасности во время отдыха у воды, игнорирование штормовых предупреждений, а также ненадлежащий уход за детьми.

Читайте также: ГСЧС дезинфицировала более 36 тысяч объектов и 25 тысяч единиц техники

Спасатели в очередной раз призвали украинцев заботиться о своей безопасности и, в частности, на время карантинных ограничений воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах.

Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru