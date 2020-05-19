Армия начинает сама себя уничтожать – информационный ресурс рассказал, что происходит в рядах НВФ «Л/ДНР»

Информационный ресурс «Свердловск – ты должен это знать» рассказал о ситуации в рядах НВФ так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Свердловск — ты должен это знать», передает НБН.

Автор поста пишет, что в рядах НВФ процветает пьянство и все чаще стали происходить убийства. По информации автора публикации, «моральный дух представителей НВФ сейчас – ниже плинтуса».

Автор публикации рассказал об одном случае, который недавно произошел в рядах боевиков «Л/ДНР». По информации очевидцев, два «разведчика ЛНР», стояли ночью на карауле и охраняли вражескую технику. Во время выполнения боевого задания боевики начали употреблять спиртные напитки.

«А чем заканчивается пьянка двух боевых товарищей? Правильно – убийством. Вот после первой бутылки один из разведчиков и выпустил очередь в напарника. Шесть пулевых ранений не оставляют шансов. Армия начинает сама себя уничтожать», — пишет автор публикации.

Автор поста сообщает, что после разговоров с некоторыми знакомыми представителями НВФ, он выяснил, что «моральный дух у бойцов сейчас ниже — плинтуса».

Стоить отметить, что «власти» так называемой «ЛНР» запретили 25 мая продавать алкогольные напитки в оккупированном Луганске и еще в некоторых временно оккупированных городах. Как сообщили «власти республики», 25 мая у школьников заканчивается учебный год, поэтому с целью обеспечения общественного порядка было принято решение запретить продажу алкоголя.

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