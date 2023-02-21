О соответствующем контракте, найденном на официальной странице Госзакупок РФ, а также для чего покупать эти каски и бронежилеты, пишет «НБН» со ссылкой на издание «Медиазона».

Как следует из договора, его необходимо заключить до конца марта 2023-го года. Однако общее количество касок и бронежилетов, которые потребовались на нужды «Росгорцирка», в информации к закупке не указано. Немногим позднее, стало известно, что цирковая компания захотела приобрести военную амуницию для своих работников, которых отправят в командировки на оккупированные Россией территории, в самопровозглашенные «ДНР/ЛНР».

Помимо выступлений в захваченных областях, «Росгорцирк», на своем сайте еще и размещает ссылки на программу, запущенную Путиным — «Мы вместе», и собирающую помощь для оккупантов, непосредственно участвующих во вторжении РФ в нашу страну.

Ранее наш информационный портал писал, что Дмитрий Медведев просто «вырубился» в первые минуты обращения Путина к чиновникам.