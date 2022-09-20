Российские СМИ сообщают о том, что «главы ЛДНР» подписали «законы» о проведении «всенародного голосования» о вхождении «республик» в состав страны-агрессора, информирует «НБН».

Известно, что фейковые референдумы в ОРДЛО состоятся с 23 по 27 сентября. Инициатива о проведении «волеизъявления народных республик» Донбасса озвучили на фоне успешного контрнаступления украинских защитников на границах Донетчины и Луганщины. Оккупанты спешат включить в состав РФ часть захваченных территорий областей.

Отметим, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин окажется в безысходности из-за проведения псевдореферендумов в оккупированных областях Украины. Эксперты объяснили, почему Кремлю не стоит объявлять фейковые республики захваченного Донбасса российской территорией.