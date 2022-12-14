Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент эфира программы «Место встречи», где пропагандисты обсуждают перспективы «народных республик» Донбасса в составе РФ, информирует «НБН».

Приглашенный «эксперт» в студии рассказал, что он был на Донбассе и знает, что у местного населения завышенные ожидания от «присоединения» к России, поскольку им обещают повышение пенсий и зарплат в три раза.

«Но пройдет месяц, этого не будет, и что тогда делать?» — поинтересовался «эксперт».

Казанский обратил внимание на то, что рупоры путинского режима открыто говорят жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы они не рассчитывали на хорошую жизнь в РФ.

Журналист напомнил, что он еще в 2014 году говорил о том, что Кремль обманывает население захваченного Донбасса разговорами о сытой жизни в составе страны-агрессора.

Даже если Москва решит аннексировать эти территории, чуда для местных жителей не произойдет, они по-прежнему будут жить в нищете, поскольку «русский мир» еще никуда не принес процветание. Теперь это начали признавать сами россияне.

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