Детсады разрешат открыть с 25 мая – Минздрав

19.05.2020 20:29

Укринформ

Правительство разрешит с 25 мая возобновление работы дошкольных учреждений, которые попадают во 2 этап выхода из карантина.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей — в приоритете", — сказал Ляшко.

Ранее 19 мая под зданием Кабинета министров в Киеве собрались несколько десятков протестующих, которые требовали разрешить работу детских садов в Украине.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Кабинет министров продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru