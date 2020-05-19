Травите себя и своих родных: названы самые опасные вещи в доме

Нас дома постоянно окружают различные предметы домашнего обихода, часть из которых может сильно навредить здоровью, и потому от них необходимо избавиться.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

По утверждению экспертов, здоровью человека больше всего угрожают предметы бытовой химии, поэтому с ними нужно обращаться с особой осторожностью.

А такие вещи, как освежители воздуха, лучше вообще дома не держать. В них содержится куча вредных для здоровья компонентов. Для удаления неприятных запахов рекомендуется применять натуральные эфирные масла, в основе которых могут быть цитрусы, хвоя или душистые травы.

Следует обратить особое внимание и на губки для мытья посуды. Их можно использовать не больше двух дней. Потом они становятся рассадниками различных бактерий и инфекций, которые могут попасть в организм человека.

А вот зубные щетки, мочалки и расчески будут безвредными на протяжении трех, шести и двенадцати месяцев соответственно.

Также необходимо избавиться от средств личной гигиены и специй для приготовления еды, которым более двух лет, потому как, по истечению этого времени они становятся очень вредными для здоровья и могут стать источниками многих заболеваний.

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