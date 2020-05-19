Несвоевременные доплаты медикам: депутаты обратились к Шмыгалю и Степанову за ответами

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19.05.2020 20:08

Укринформ

Группа народных депутатов просят Премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Минздрава Максима Степанова объяснить, почему правительство не смогло вовремя принять постановление о доплате медикам.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, обнародовав фотокопию документа.

"Мы обращаемся к Премьер-министру и министру здравоохранения за ответом: сколько медицинских работников, имеющих право получить 300% доплату за март (в разрезе областей), получили доплату за март по состоянию на 15 мая; и какая ситуация за апрель? Также необходимо разобраться с тем, почему решение правительства от 24 апреля 2020 года по 300% доплатам применяется с 1 апреля, а не с 1 марта; почему его приняли с опозданием? Благие намерения должны превращаться в добрые дела", — отметила Кравчук.

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По ее словам, сейчас важно ответить на эти вопросы, которые беспокоят людей. Ведь Верховная Рада 30 марта приняла закон, который вводит доплату в размере 300% медицинским работникам, которые вовлечены в лечение пациентов с COVID-19. Тогда предполагалось, что до 9 апреля Кабмин должен установить эти доплаты на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19). 24 апреля 2020 года правительство все-таки приняло соответствующее постановление №331.

"Постановление есть, а денег в большинстве случаев — нет. Мы не можем оставить это без внимания", — подчеркнула Кравчук.

Подписи под этим обращением поставили 62 народных депутата.

Как сообщал Укринформ, 19 мая на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что уже почти все области выплатили мартовские надбавки в 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом. Три области решат этот вопрос в ближайшие дни.

По материалам: ukrinform.ru