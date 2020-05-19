ПЦУ и посольство Литвы передали 13 тысяч защитных щитков медикам

19.05.2020 17:59

Укринформ

Православная церковь Украины совместно с посольством Литвы в Украине передала 13 тысяч защитных щитков для медиков, которые поступят в опорные украинские региональные больницы.

Об этом сообщает митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Facebook.

"Сегодня Православная церковь Украины совместно с посольством Литвы в Украине передала 13 тысяч защитных щитков для медиков, которые поступят в опорные украинские региональные больницы. Врачи продолжают находиться на страже нашего здоровья, однако на передовой в борьбе с вирусом, к сожалению, до сих пор не хватает средств защиты. Хотя карантин ослабляется, не забывайте о том, что медики рискуют здоровьем, своим и своих близких, чтобы спасать жизни", — написал Епифаний.

Он поблагодарил всех, кто приобщился к этому делу, которое позволит защитить наших врачей. Епифаний отметил, что уже видны определенные позитивные сигналы того, что карантин ослабляется, но в дальнейшем — все зависит, в том числе, и от нас.

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"Если будем сознательными, мудрыми и ответственными, как и были все время ограничений, ведь Церковь призвала своих верующих выполнять карантинные требования, то благодаря совместным усилиям мы обязательно выйдем из этой кризисной ситуации. Поэтому, прежде всего, желаю всем крепкого здоровья, а также, чтобы Господь помогал, укреплял наши и физические и духовные силы, чтобы мы творили добрые дела ради наших ближних и во славу Господа! ", — добавил Предстоятель ПЦУ.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждены 18 876 случаев COVID-19. За сутки — 260 новых случаев.

Фото: ПЦУ

По материалам: ukrinform.ru