Проблемы суррогатного материнства надо регулировать на уровне закона — эксперт

19.05.2020 19:09

Укринформ

Карантин и скандал вокруг ситуации с детьми, рожденными по программе суррогатного материнства, которых из-за карантина не могут вывезти из Украины их генетические родители, раскрыл проблему законодательного урегулирования этой сферы.

Это подчеркнули участники пресс-конференции «Последние события в репродуктивной медицине Украины — что происходит?», Сообщает корреспондент Укринформа.

«В Украине возник скандал из-за информации о том, что более 50 детей находятся в одной из гостиниц; прозвучали обвинения, что это торговля детьми; представители государственных органов начали говорить о необходимости запрета суррогатного материнства … Но суррогатное материнство — это методика лечения бесплодия. И в Украине прописаны соответствующие условия его применения. Некорректно говорить, что в Украине этот вопрос никак не урегулирован», — отметила адвокат, специалист в области репродуктивного права Елена Бабич.

Она добавила, что есть соответствующая статья Семейного кодекса и соответствующий приказ Минздрава № 787, регламентирующий в том числе и применение вспомогательных репродуктивных технологий, и суррогатное материнство, но сегодня проблема заключается в том, что большинство вопросов надо урегулировать на уровне закона, а не подзаконного акта.

В то же время Бабич призвала разграничить ситуацию, возникшую с детьми, которых не могут забрать, и законодательство.

«Закон бы никоим образом не решил ситуацию. Родители из-за пандемии, закрытия границ не могут въехать в Украину. Клиники и Ассоциация репродуктивной медицины обратились в МИД и к уполномоченному по правам ребенка с этим вопросом. МИД дал определенный алгоритм, каким образом иностранные граждане должны обращаться в посольство своей страны в Украине … Но сегодня нерешенным со стороны государства остается юридический статус этих детей, вопросы их пребывания, пока они ждут своих родителей, поскольку, согласно положениям Минздрава, ребенок может находиться в роддоме до 28 дней. Судьба этих детей остается без внимания, и никто из представителей государственных органов, в том числе уполномоченный по правам ребенка, не отреагировал и не определил, каким образом и где должны находиться эти дети», — подчеркнула юрист.

Она добавила также, что надо вводить уголовную ответственность за злоупотребления в сфере вспомогательных репродуктивных технологий.

«В последнем законопроекте, поданном Украинской ассоциацией репродуктивной медицины, есть положение о том, как легализовать посредников во вспомогательных репродуктивных технологиях и в программах суррогатного материнства. На сегодняшний их очень много, больше чем клиник репродуктивной медицины в Украине. И среди них есть недобросовестные посредники, которые нарушают действующее законодательство. Поэтому назрел вопрос лицензирования таких посредников, чтобы это были зарегистрированные юридические лица. Это сделает невозможным работу посредников, которые нарушают закон, нарушают права участников программ вспомогательных репродуктивных технологий», — отметила Бабич.

По ее словам, на рассмотрение профильного комитета в целом было дано 5 законопроектов, регламентирующих суррогатное материнство, но все они были отклонены.

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«Я очень надеюсь на то, что вопрос неурегулированности суррогатного материнства, вспомогательных репродуктивных технологий, который не решается более 10 лет, на этот раз получит свое логическое завершение. И Верховная Рада примет не какие-то точечные изменения законодательства, а закон в целом. Это бы сделало невозможным скандалы, которые возникают, и двусмысленные трактовки », — сказала она.

В свою очередь президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины, лауреат Государственной премии Украины, профессор Александр Юзько сообщил, что в декабре прошлого года ассоциация вместе с профильным комитетом рассматривали их законопроект, в конце января — начале февраля 2020 г. еще раз собирались в комитете.

«Был дан зеленый свет, чтобы мы его доработали и подали в комитет, что мы и сделали. Сегодня законопроект готов, соответствует всем международным стандартам. Теперь слово за комитетом. Мы также подготовили изменения и дополнения в приказ Минздрава №787, который готовы подать в министерство », — сообщил Юзько.

Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в правоохранительные органы с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под "отель для младенцев", и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухожены. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГМС был наработан действенный механизм решения проблемы передачи детей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

В то же время в парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения при суррогатном материнстве.

По материалам: ukrinform.ru