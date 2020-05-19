Реформа семейной медицины: Степанов рассказал, что планируют на втором этапе

19.05.2020 10:43

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил всех семейных врачей с профессиональным праздником.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня 19 мая мы отмечаем День семейного врача. Он был основан в 2010 году. В Украине почти 22 тысячи семейных врачей, оказывающих медицинскую помощь почти 30 млн наших граждан, 29 млн 883 тыс. граждан Украины заключили декларацию с семейным врачом. Семейный врач — это тот человек, который всегда находится рядом с семьей, как только что-то случается, мы сразу звоним ему. Если это касается нашего ребенка, наших родителей, он сразу откликается и приходит на помощь", — сказал Степанов.

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Он отметил, что уже состоялся первый этап реформирования семейной медицины. Еще надо принять некоторые документы, которые бы урегулировали права семейных врачей, терапевтов и педиатров. "Которые бы урегулировали отношения пациентов и семейных врачей… отношения между семейными врачами и вторым звеном медицинской помощи, которая находится в процессе реформирования. Все это мы сделаем", — добавил Степанов.

В Украине День семейного врача отмечают с 2010 года.

По материалам: ukrinform.ru