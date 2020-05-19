СБУ: интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой журналиста Гордона

19.05.2020 13:18

Укринформ

Проведение интервью с "экс-прокурором Крыма" Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", — говорится в сообщении.

В то же время в СБУ добавили, что вся информация, озвученная в этих интервью, уже детально анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны.

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Ранее Гордон сообщил, что записал интервью с "экс-прокурором Крыма" Поклонской и бывшим главарем боевиков "ДНР" Гиркиным "в содружестве" со спецслужбами Украины, а эти материалы уже направил в Гаагу.

В то же время в пресс-центре СБУ сообщили Укринформу, что Служба безопасности изучает последние интервью Гордона, в частности запись с Поклонской и Гиркиным. После этого СБУ даст правовую оценку.

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Как сообщалось, 18 мая на сайте интернет-издания "ГОРДОН" появилось интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" 2014 года, "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

На прошлой неделе Гордон обнародовал запись интервью с бывшим "прокурором Крыма" Натальей Поклонской.

По материалам: ukrinform.ru