Спецрейсом из Амстердама в Киев вылетели 179 украинцев

19.05.2020 17:59

Укринформ

Из Нидерландов в Украину в 14:30 по местному времени спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вылетели 179 украинцев и 5 иностранцев.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

"Вылетели 184 человека. Среди них — 179 украинцев и 5 граждан Нидерландов. Среди граждан Украины были транзитные пассажиры, которые прибыли из Северной и Южной Америки, а также стран Азии", — отметил Юрий Карпук.

Как сообщал Укринформ, 12 мая 2020 года спецрейсом из Нидерландов в Украину вернулись 177 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.

Читайте также: В Украину спецрейсами вернулись почти 400 человек

Украинские компании в конце апреля возобновили спецрейсы для эвакуации украинцев из-за рубежа.

По материалам: ukrinform.ru