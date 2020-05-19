Суррогатное материнство: основатель медцентра Biotexcom "раскрыл глаза" политикам

19.05.2020 15:00

Укринформ

Основатель медицинского центра Biotexcom Альберт Точиловский считает, что суррогатное материнство дает возможность украинским женщинам из небольших городов прокормить себя и свои семьи.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 19 мая, передает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, у нас существует две Украины: одна — это Киев, а другая — это тридцать тысяч населенных пунктов, где проживает от 300 до 2 тысяч человек. Как показывает статистика, там живут 54 процента женщин и 46 процентов мужчин. У нас в малых регионах много одиноких семей с двумя-тремя детьми и женщин, которые не могут прокормить свои семьи… Мамы, которые проходят в наши программы, получают возможность построить жилье, вырастить своих детей и дать им образование", — сказал Точиловский.

Его возмущает, что украинские политики не поддерживают суррогатное материнство в стране.

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"Из Рендж Ровера или Мерседеса Украина кажется богатой. И кажется, как мне один политик сказал, что 15 тысяч евро — это не деньги. Я вас прошу, уважаемые политики, поездите по регионам, посмотрите, насколько нуждающееся у нас население. Женщина привозит 15 тыс евро в село и она тратит там эти деньги, которые доходят до населения", — сказал основатель клиники.

Как сообщалось, в столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могут забрать детей из-за карантинных ограничений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к правоохранителям с требованием о немедленном реагировании на ситуацию.

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Впоследствии Денисова осмотрела помещения, оборудованные под "отель для младенцев", и признала, что условия там созданы хорошие, а все дети ухожены. Также она заявила, что на рабочем совещании с представителями МИД и ГМС был разработан действенный механизм решения этой проблемы передачи детей, рожденных суррогатным способом, их биологическим родителям.

В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовной ответственности за нарушения при суррогатном материнстве.

Министерство социальной политики подчеркнуло необходимость разработки национальной политики относительно суррогатного материнства.

Скандал вокруг детей, которые были рождены суррогатными матерями в период карантина, вызвало обнародованное в социальных сетях и на официальном сайте киевской клиники "Биотех" видео, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных суррогатными матерями. В частности, представители клиники уверяли биологических родителей, что для их малышей созданы все необходимые условия для комфортной жизни и развития в соответствии с возрастом.

По материалам: ukrinform.ru