В Британии от коронавируса умерла украинка — МИД

19.05.2020 17:56

Укринформ

Гражданка Украины, 1978 года рождения, умерла от коронавируса в Великобритании, украинские дипломаты помогают родственникам решить вопросы репатриации тела.

Об этом Укринформу сообщил во вторник, 19 мая, директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерт 17 мая во г.Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 года рождения, инфицированной коронавирусом", — сообщил дипломат.

Он добавил, что посольство помогает родственникам умершей оформить необходимые документы и решить вопросы репатриации тела.

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"Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании", — заверил Погорельцев.

Как сообщалось, по данным МИД, за рубежом по состоянию на вечер 18 мая проходил лечение от коронавирусной болезни 141 украинец, в тоже время умерли 8 человек.

По материалам: ukrinform.ru