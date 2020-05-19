В Харькове из-за карантина суд над Добкиным перенесли на конец июня

19.05.2020 21:43

Укринформ

Дзержинский райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу о незаконной передаче земли в рамках так называемой кооперативной схемы, где одним из подозреваемых является экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, на 30 июня

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в суде.

"Судебное заседание по делу, где фигурантом является Михаил Добкин, не состоялось 18 мая из-за карантина, и сегодня достигнута договоренность, что суд перенесен на 30 июня", — отметили в суде.

Из-за карантина неизвестно, приходил на заседание Добкин и другие фигуранты или нет.

Как сообщал Укринформ, 3 апреля заседание Дзержинского райсуда Харькова по делу о незаконной передаче земли, в котором одним из подозреваемых является Михаило Добкин, перенесли из-за карантина на 18 мая.

До этого суд уже 13 раз переносили по разным причинам: например, 5 марта в суд из-за болезни не явился бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, 5 февраля отсутствовал один адвокат, 16 декабря — два адвоката.

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Михаил Добкин присутствовал на всех заседаниях.

В деле относительно Добкина речь идет о 36 земельных участках в Харькове общей стоимостью более 220 млн грн.

13 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина. 15 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом залога в 50 млн грн. После внесения залога Добкина освободили.

По материалам: ukrinform.ru