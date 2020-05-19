ВАКС отменил заочный арест экс-министра Клименко и объяснил почему

19.05.2020 16:04

Укринформ

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, потому что обвинение не предоставило доказательств объявления подозреваемого в международный розыск.

Об этом говорится в разъяснении ВАКС.

В частности, отмечается, что коллегия судей установила, что 10 июня 2019 года в рамках уголовного производства прокурор военной прокуратуры "действительно принял процессуальное решение в форме постановления», которым объявил в международный розыск Клименко.

"Однако стороной обвинения не добавлены никакие доказательства, свидетельствующие о совершении органом досудебного расследования каких-либо действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в Едрей и направления запроса об объявлении розыска в Национального центрального бюро Интерпола в Украине", — говорится в сообщении.

При этом в ВАКС отметили, что это решение суда не лишает сторону обвинения права повторного обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье в случае устранения указанных недостатков и не является основанием для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности или закрытия производства.

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Накануне стало известно, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 13 мая отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как сообщалось, в августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Клименко. Генеральная прокуратура также отчиталась о завершении заочного расследования в отношении него и еще нескольких человек.

Александр Клименко покинул страну во время Революции достоинства, с мая 2014 года находится в розыске. Ему инкриминируют, в частности, организацию незаконной деятельности так называемых "налоговых площадок".

По материалам: ukrinform.ru