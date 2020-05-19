Всё приходилось покупать самому — житель Кременчуга рассказал о «бесплатном» лечении коронавируса

Заболевший COVID-19 отметил, что местные власти везде рассказывают о бесплатном лечении пациентов с коронавирусом. Но на деле всё выглядит совсем по-другому.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Телеграф«.

Житель Кременчуга Сергей в интервью изданию рассказал, как на само деле в больнице лечат коронавирус. Он отметил, что местные власти хвастаются бесплатным лечением, но когда попадаешь в больницу, у врачей практически ничего нет:

«Местная власть врет, никто не лечит бесплатно. Со мной в палате лежал ещё один пациент, он также всё сам покупал. Мне врачи приносили список необходимых лекарств, а мои родные их покупали. Но к медикам у меня никаких претензий, я благодарен им, что вылечили меня. Они мне говорили прямо: «Мы тебе даем всё, что у нас есть бесплатно. Остальных лекарств у нас нет»».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.