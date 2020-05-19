ВСП отправил в отставку шестерых судей

19.05.2020 18:22

Укринформ

Высший совет правосудия отправил в отставку шестерых судей.

Соответствующее решение принято на заседании 19 мая по результатам рассмотрения материалов об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно — в связи с подачей заявлений об отставке, сообщают в ВСП.

"Шестеро судей уволены с должностей в связи с подачей заявлений об отставке", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, ВСП решил освободить в связи с подачей заявлений об отставке Татьяну Авраменко и Станислава Киселика от должностей судей Кропивницкого апелляционного суда, Александру Ткач от должности судьи Тернопольского апелляционного суда, Александра Степаненко от должности судьи Приднепровского районного суда города Черкасс, а также — Петра Гришина и Владимира Протасова от должностей судей Харьковского апелляционного суда.

По материалам: ukrinform.ru