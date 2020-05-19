Второй этап медреформы запускался на основе нереальных расчетов — Степанов

19.05.2020 18:55

Укринформ

Расчеты, на основании которых запускалась медреформа, были проведены поверхностно и нереально.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы увидели, что расчеты, на основании которых запускалась реформа и определялись тарифы, были проведены не просто поверхностно, они были проведены нереально", — сказал Степанов.

Он отметил, что любой процесс реформирования должен быть очень скрупулезно просчитан, реформа системы здравоохранения не может полагаться на эксперименты по принципу "получится/не получится".

По его словам, МОЗ запрашивало и анализировало информацию от НСЗУ, через которую идет финансирование, анализировало ситуацию в регионах, параллельно запрашивало информацию у департаментов здравоохранения в регионах, общалось непосредственно с лечебными учреждениями, причем абсолютно разных специализаций.

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Как сообщал Укринформ, в Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, предоставляющие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Минздрава, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача оперативно предложить пути улучшения медреформы и решить проблемы, возникшие в результате внедрения второго ее этапа.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что к 1 июня будет введено финансирование больниц на уровне 2019 года, главным закупщиком медицинских услуг остается НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru