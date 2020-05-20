Глава ВР: Правоохранители должны отреагировать на «пленки Деркача»
Глава ВР: Правоохранители должны отреагировать на "пленки Деркача"
19.05.2020 23:23
Укринформ
Правоохранительная система должна отреагировать на аудиоматериалы, обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем, которые якобы указывают на то, что бывший вице-президент США Джо Байден оказывал влияние на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.
«К сожалению, у меня не было возможности посмотреть весь эфир, но те выжимки… та информация, она, мягко говоря, поражает, — и сама информация, и то, из каких кабинетов, возможно, она появилась. Но сто процентов должна отреагировать правоохранительная система, на мой взгляд, должны отреагировать и специальные службы… Главным вопросом для меня как для гражданина является то, соответствует ли она действительности. Если это соответствует действительности — то последствия должны быть более чем жесткими», — сказал Разумков.
По его словам, пока в отношении этих пленок вопросов больше, чем ответов.
«Уже есть инициатива в парламенте о создании временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые… были медийно заявлены. Пока что она никак документарно никак не оформлена, но мне почему-то кажется, что это будет иметь продолжение», — добавил Глава ВР.
Читайте также: Отчет генпрокурора в Раде пока не планируется – Разумков
Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
По словам Деркача, «пленки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.
Первая тема аудиозаписей, как отметил депутат, касается получения «$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции». По его словам, разговоры датированы 2015-2016 гг., в них, в частности, говорится о необходимости увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, «который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена».
Как заявил Деркач, полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.
Читайте также: Глава ОП убежден, что скандал с "пленками Ермака" — спланированная операция
Вторая тема записей, по словам депутата, касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. Кроме того, добавил Деркач, в разговорах речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.
«Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также факты международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства», — подытожил народный депутат.
По материалам: ukrinform.ru