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Кабмин определил единый механизм проведения надзора Гоструда

20.05.2020 16:58

Укринформ

Кабинет министров принял постановление, определяющее единый механизм оценки рисков от осуществления хозяйственной деятельности и механизм проведения плановых мероприятий надзора (контроля) Государственной службой Украины по вопросам труда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"20 мая на заседании правительства принято постановление, определяющее единый механизм оценки рисков от осуществления хозяйственной деятельности и механизм проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой Украины по вопросам труда", — отмечается в сообщении.

Речь идет о таких сферах деятельности, как охрана труда, промышленная безопасность, гигиена труда, обращение со взрывчатыми материалами промышленного назначения, труд, занятость населения, занятость и трудоустройство лиц с инвалидностью, осуществление государственного горного надзора.

В министерстве отметили, что реализация постановления будет способствовать обеспечению единого подхода к планированию проверок, улучшению качества надзора, уменьшению количества плановых мероприятий Гоструда с учетом трех степеней риска деятельности субъектов хозяйствования, более прозрачной деятельности должностных лиц Гоструда и принятых ими решений.

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Постановлением определяются следующие критерии оценки рисков:

наличие объектов повышенной опасности и эксплуатации машин, механизмов, оборудования повышенной опасности у субъекта хозяйствования;

наличие наемного труда у субъекта хозяйствования;

наличие несчастных случаев у субъекта хозяйствования,

способ добычи субъектом хозяйствования полезных ископаемых;

наличие нарушений законодательства в определенных сферах.

Как сообщалось, ныне в Украине насчитывается 82065 субъектов хозяйственной деятельности с высокой степенью риска, 221434 — со средним, 414132 — с незначительной степенью риска.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru