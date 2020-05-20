<img class="aligncenter" title="Кабмин выделил 2,2 миллиарда из "коронавирусного" фонда на выплаты медикам " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/42b32321daa6aab4f6806ec11c9571a0.jpg» alt=»Кабмин выделил 2,2 миллиарда из "коронавирусного" фонда на выплаты медикам» width=»100%» />

Кабмин выделил 2,2 миллиарда из "коронавирусного" фонда на выплаты медикам

20.05.2020 15:28

Укринформ

Кабинет министров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования на выплаты медикам.

Такое решение было принято на заседании правительства 20 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

"Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии. Поэтому сегодня Кабмин поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования", — прокомментировал это решение Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Тelegram-канале.

По его словам, 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат, в частности единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19. Еще 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)".

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Закон устанавливает, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности, наступившей вследствие заболевания короновирусной болезнью, в случае смерти медработников и работников научных учреждений, которые лечили больных COVID-19, а также в случае инфицирования медработников и их смерти от коронавируса во время карантина.

Так, страховые выплаты, не менее чем в 300-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, предлагается предусмотреть медработникам в случае установления им группы инвалидности в течение одного календарного года, которая наступила вследствие заболевания короновирусной болезнью (COVID-19).

По материалам: ukrinform.ru