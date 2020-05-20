Хочу, чтобы меня запомнили как президента, который сделал дороги в Украине — Зеленский

Глава государства отметил, что несмотря на эпидемию коронавируса в стране, строительство дорог будет продолжаться.

Об этом Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, пишет «НБН«.

«Я хочу, чтобы меня запомнили как президента, который построил дороги в Украине. Я после своего президентства останусь жить здесь и как каждый украинец хочу ездить по хорошим дорогам».

Глава государства добавил, что власти пока трудно говорить о ремонте дорог в небольших городах и поселках:

«Но после местных выборов, когда, надеюсь, на места придут наши люди, мы сможем контролировать этот процесс везде».

Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский дает большую пресс-конференцию в первую годовщину своего президентства.