Хочу, чтобы меня запомнили как президента, который сделал дороги в Украине — Зеленский

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Глава государства отметил, что несмотря на эпидемию коронавируса в стране, строительство дорог будет продолжаться.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — delo.ua

Об этом Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, пишет «НБН«.

«Я хочу, чтобы меня запомнили как президента, который построил дороги в Украине. Я после своего президентства останусь жить здесь и как каждый украинец хочу ездить по хорошим дорогам».

Глава государства добавил, что власти пока трудно говорить о ремонте дорог в небольших городах и поселках:

«Но после местных выборов, когда, надеюсь, на места придут наши люди, мы сможем контролировать этот процесс везде».

Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский дает большую пресс-конференцию в первую годовщину своего президентства.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Ребенок должен расти в атмосфере счастья, любви и понимания

Таисия Слепцова

Труханов принадлежал к преступной банде и скупал недвижимость в Лондоне через оффшоры — ВВС

Таисия Слепцова

Дело моряка Новичкова: посол в Иране выражает осторожный оптимизм

Таисия Слепцова

Добавить комментарий