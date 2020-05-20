Криклий: Перевозки между областями возобновятся с 1 июня, метро — с 25 мая

Общество
Таисия Слепцова0
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Криклий: Перевозки между областями возобновятся с 1 июня, метро - с 25 мая

Криклий: Перевозки между областями возобновятся с 1 июня, метро — с 25 мая

Инфографика

20.05.2020 16:06

Укринформ

Межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и по железной дороге возобновятся с 1 июня.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

“С 1 июня — железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении; с 1 июня — межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом”, — сообщил министр по итогам заседания правительства.

Криклий: Перевозки между областями возобновятся с 1 июня, метро - с 25 мая

Он также отметил, что с 22 мая возобновляются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

Кроме того, по его словам, с 25 мая возобновляется перевозка пассажиров в метро.

Министр сообщил, что с 15 июня возобновляется принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

“Обязательные требования безопасности неизменны – масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта”, — подчеркнул Криклий.

Он напомнил, что сам срок карантина в Украине продлен до 22 июня.

Криклий подчеркнул, что возобновление транспортного сообщения возможно при определенных условиях. В частности, регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемиологические мероприятия и постепенно возобновлять работу транспорта.

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади, заметил министр.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что возобновление рейсовых авиаперевозок возможно после 15 июня, когда аэропорты других стран также откроются.

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Как сообщалось, Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Кабинет министров продлил действие карантина до 22 мая, однако с 11 мая ограничения были ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru


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