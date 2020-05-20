Манная каша – это чистый яд: врачи назвали каши, которые разрушают организм

Специалисты-диетологи назвали каши, которые могут быть не только вредными, но и опасными для организма человека.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

Все знают, что здоровье человека в большой степени зависит от еды. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть – так правильно гласит известная поговорка. Правильный рацион питания человека является залогом хорошего здоровья.

Благодаря интернету, люди получили широкий доступ к информации, в том числе и о том, что и как правильно есть, а главное с пользой для организма. Принято считать, что каши очень полезны для людей благодаря своим энергетическим свойствам. Однако, как оказалось не все, некоторые из них вредны и даже опасны.

Издавна сложилось мнение о том, что каша является самым полезным продуктом на завтрак. Сегодня врачи-диетологи во многом с этим не соглашаются.

По их мнению, самая распространенная и всем известная с детства манная каша, представляет собой вредный продукт. В ней находится минимальное количество полезных микроэлементов, белка и витаминов. Зато присутствует и в большом количестве глютен, который опасен тем, что может развить предрасположенность к различным аллергиям, особенно у детей. Кроме того, в манной каше много фитиновой кислоты, которая мешает ее усвоению.

На второе место в списке вредных каш диетологи поставили рисовую кашу. Правда речь идет только о шлифованном белом рисе, блюда из не шлифованного риса очень даже полезны.

Знаменитая овсянка также оказывается не очень-то и полезной, так как в ней отсутствуют нужные вещества, способные насытить организм человека, особенно на первую половину дня.

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