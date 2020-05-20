Прогноз погоды на 20 мая 2020 года: в Украине пока еще прохладно и кое где дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 20 мая погода в Украине пока еще прохладная, в некоторых регионах еще будет дождливо.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погоду в Украине синоптики обещают прохладную и солнечную на большей части территории страны. Дожди возможны в восточных и южных областях. Температура воздуха составит в среднем 16 – 18 градусов тепла.

«В среду, 20 мая, дожди прогнозируют на Востоке, в Сумской области и на Юге, кроме Крыма», — написала в Fаcebook Наталка Диденко.

В западных и центральных областях может капать дождь, однако эпизодически. На остальной территории будет солнечно.

Ветер северо-западный, порывистый.

Температура ночью опустится до +8…+12 градусов, на Юге – до +10…+15 градусов. Днем в Украине температура поднимется до +14…+19 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +23 градусов.

В Киеве существенные осадки маловероятны, ночью будет +10 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 19 мая 2020 года.