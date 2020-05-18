Прогноз погоды на 19 мая 2020 года: в Украине продолжится весенняя прохлада с дождями

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник 19 мая в Украину возвращаются дожди и будет прохладно.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине во вторник 19 мая будет с дождями в большинстве регионов и сильным ветром. Холодно не будет, но и жарко тоже.

«Вторая половина мая покатилась вперед, но погода – как зачарованная. Периодические дожди, низкие градуса, особенно ночью: ситуация 19 мая не изменится», — написала Наталья Диденко в Facedook.

Северный атмосферный фронт вернет дожди на Запад, Север и в большинство центральных регионов Украины, также затронет и Харьковскую область..

На Юге Украины будет преимущественно сухая погода.

Ветер западный порывистый будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Теплее всего будет на Буковине, там днем ​​воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Прохладнее будет на Харьковщине и Сумщине. Там термометры покажут от 15 до 17 градусов с плюсом.

В Киеве 19 мая ожидается дождь. Температура ночью в пределах +7 градусов, днем ​​воздух прогреется до +16…+18 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 18 мая 2020 года.