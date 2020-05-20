Ситуация на валютном рынке 20 мая 2020 года: евро резко подорожал и вернувшись к отметке 29

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 20 мая 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 20 мая 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,51 гривен, что на 6 копеек ниже по отношению к предыдущему банковскому дню.Цена евро резко подскочила сегодня до уровня 29,02 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 20 мая:

1 доллар США стоит 26,5159 гривен;

1 евро – 29,0217 гривен;

1 российский рубль – 0,3656 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,50 гривен, продажа 26,75 гривен за единицу;

— евро: покупка 28,70 гривен, продажа 29,20 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 19 мая 2020 года.