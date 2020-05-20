Следствие в США изучает причастность Коломойского к отмыванию денег – СМИ

19.05.2020 22:59

Укринформ

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри присяжных в американском городе Кливленд в связи с возможным отмыванием денег через операции с недвижимостью в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает BuzzFeed News.

"Один из богатейших олигархов Украины, чье имя засветилось в центре саги об импичменте Трампа, находится под следствием большого жюри присяжных за отмывание сотен миллионов долларов путем проведения операций с недвижимостью в США", — отмечается в сообщении.

Издание напоминает, что миллиардера Игоря Коломойского также обвиняли украинские регуляторы в организации незаконной схемы вывода денег из крупнейшего банка страны, в том числе в объекты недвижимости в Соединенных Штатах.

Среди "американских" покупок Коломойского называются роскошный отель в Кливленде у озера на 484 номера, а также 21-этажное офисное здание неподалеку.

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Издание называет расследование большого жюри присяжных в Кливленде "редкими усилиями системы правосудия США против влиятельного олигарха", направленными на то, чтобы отследить его средства, которые он тратил через американские банки-корреспонденты.

Кроме того, издание напоминает, что во время расследования в Кливленде федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, где встречались с тогдашним генпрокурором Рябошапкой и следователями из НАБУ.

По материалам: ukrinform.ru