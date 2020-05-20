Все медики, которые борются с COVІD-19, до конца недели получат 300% надбавки – Зеленский

20.05.2020 10:53

Укринформ

Все медики, работающие с больными COVID-19, до конца недели получат 300% надбавки к заработной плате.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

“На этой неделе, я думаю, увеличится количество областей… И во всех областях медики, которые борются с COVІD-19, получат эти средства”, — сказал глава правительства.

Как сообщалось, 20 мая 2020 года исполнился год со дня инаугурации Владимира Зеленского, который победил на выборах Президента Украины.

Прессконференция Зеленского проходит на территории парковой части Мариинского дворца.

Следует…

По материалам: ukrinform.ru