<img class="aligncenter" title="Украинцам напоминают, что дистанция нужна даже при ослаблении карантина " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/08c9828dd52b57580f44017ae6d79876.jpg» alt=»Украинцам напоминают, что дистанция нужна даже при ослаблении карантина» width=»100%» />

Украинцам напоминают, что дистанция нужна даже при ослаблении карантина

20.05.2020 14:27

Укринформ

Соблюдать физическое дистанцирование нужно даже при ослаблении карантина.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Физическое дистанцирование, которое также называют "социальным дистанцированием", означает сохранение пространства между собой и другими людьми. Во время пандемии COVID-19 ВОЗ рекомендует соблюдать расстояние не менее 1 метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соблюдая расстояние с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть на вас во время кашля или чихания.

Также физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст больше 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний).

Как сообщают в ЦОЗ, люди могут заразиться COVID-19, задев рукой поверхность или предмет с вирусом, а затем коснувшись собственного рта, носа или глаз. Однако это не считается основным способом распространения вируса.

Читайте также: Через месяц сможем выйти из всех этапов карантина – Зеленский

"COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома", — добавили в ЦОЗ.

По состоянию на 20 мая в Украине лабораторно подтверждены 19 230 случаев COVID-19. За сутки — 354 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru