<img class="aligncenter" title="Зеленский: Нам надо еще где-то $1 миллиард, чтобы поддержать бедных людей " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/d1e74deece7f6892b17414379dcdf6ed.jpg» alt=»Зеленский: Нам надо еще где-то $1 миллиард, чтобы поддержать бедных людей» width=»100%» />

Зеленский: Нам надо еще где-то $1 миллиард, чтобы поддержать бедных людей

20.05.2020 14:45

Укринформ

Суммы в платежках на жилищно-коммунальные услуги начали снижаться еще до того, как такую возможность показал рынок.

Конец эпохи бедности не может наступить, пока в Украине кризис, а на поддержу бедных людей надо еще где-то 1 млрд долл.

Об этом во время пресс-конференции сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, менять ее. У нас нет просто так денег, они не падают с неба. Нам сейчас надо инвестировать в людей. Нам надо еще где-то 1 млрд долл., чтобы поддержать бедных людей", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что суммы в платежках на жилищно-коммунальные услуги начали снижаться еще до того, как такую ​​возможность показал рынок.

"Платежка сегодня уменьшилась. Это факт, 100%. Платежка меньше для людей — кто бы что не говорил: нефть упала, газ дешевле", — сказал Зеленский.

Кроме того, добавил Президент, снизилась цена на топливо.

"Если мы проедем все заправки в Украине, цена уменьшилась? Уменьшилась. Если говорить о ценах на газ — они у нас упали раньше, чем снизились на рынке", — сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров 24 декабря 2019 года принял постановление, разрешающее теплопоставщикам пересчитывать платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе.

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По словам в то время главы правительства Алексея Гончарука, в конце января 2020 года уже 124 города Украины активно включились в процесс снижения сумм в платежках.

Цены на нефть 9 марта 2020 года обвалились на 30% после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении объемов добычи.

В отличие от предыдущего падения нефтяных цен в 2015-2016 годах, сейчас очень важен фактор коронавируса, в результате которого в мире этой весной резко сократилось производство, а следовательно, и потребление энергоресурсов.

По материалам: ukrinform.ru