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Зеленский о новом комплексе Охматдета: Это — космос, такой больницы в Европе нет

20.05.2020 15:51

Укринформ

В этом году новый лечебно-диагностический комплекс Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» в Киеве обязательно будет сдан, и уровень этого комплекса даже превысит уровень европейских больниц.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 20 апреля, посвященной году его работы на посту Президента, сообщает корреспондент Укринформа.

«В этом году обязательно сдадим Охматдет — и вы увидите уровень больницы. Такой больницы в Европе нет. Сейчас Охматдет — это космос», — сказал он.

По его словам, такого уровня больницы должны быть в каждой области. «Этот космос должен быть в каждой области — мы так должны строить", — сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее, в апреле Президент Владимир Зеленский в Facebook заявил, что открытие нового корпуса больницы "Охматдет" запланировано на 1 июня.

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было приостановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

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Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидается, что весь новый комплекс больницы будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

В декабре прошлого года была начата завершающая волна строительства Охматдета по инициативе Президента, правительства и при поддержке депутатов Верховной Рады, которые выделили на это дополнительное финансирование.

По материалам: ukrinform.ru