Шесть областей не готовы перейти к адаптивному карантину — совещание у Президента

23.05.2020 16:28

Укринформ

Шесть областей не готовы перейти к адаптивному карантину.

Об этом говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в котором приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов, сообщает сайт Президента.

"Шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности. Это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не соответствуют критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", — говорится в сообщении.

В других областях будут разрешены определенные смягчения, однако местные властидолжны смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации. Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон. Все это — при условии соблюдения мер безопасности.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине было доставлено самолетом более 100 тысяч респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний, также налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты по предстоящим закупкам.

«Больницы, медики, аптеки — везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются очень долго. Надо искать выход, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ждут вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы ко всем процедурам и в дальнейшем», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Также затронули вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств. Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет Министров наработает необходимые решения.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 432 новых случая.

Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня. Второй этап выхода из карантина разрешен только в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация.

22 мая Минздрав опубликовал на своем сайте таблицу о готовности областей ко 2 этапу выхода из карантина.

По материалам: ukrinform.ru