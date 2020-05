Из Турции паромом в Одессу отправили домой ещё 38 украинцев

Фото

24.05.2020 03:15

Укринформ

Из турецкого порта Карасу в Черноморск Одесской области отправился паром с эвакуированными из-за пандемии коронавируса гражданами Украины.

Об этом на своей странице в Twitter, сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром с ПАР, усилиями нашего ГКУ (Генерального консульства, — ред.) доставлены только что в порт Карасу…. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", — говорится в сообщении.

38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс🚢 на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ

— Consulate General of Ukraine in Istanbul 🇺🇦 (@CGUinIstanbul) May 23, 2020

Читайте также: В Украину из Турции паромом возвращаются еще 85 украинцев

В общем это уже восьмой рейс с гражданами Украины, который отправляют по морю в Черноморск из Турции.

Ранее в киевский аэропорт Борисполь прибыли три эвакуационных авиарейса из США, Кипра и Финляндии. Пограничники оформили на въезд 184 пассажира.

По материалам: ukrinform.ru