На Майдане проходит акция "Стоп реванш"

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24.05.2020 15:16

Укринформ

На Майдане Незалежности в Киеве началась акция "Стоп реванш".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На Майдане собрались несколько сотен участников акции. Некоторые из них держат флаги "Національного корпусу" и "Демократичної сокири". Раздаются патриотические песни. Ситуация спокойная. Майдан Незалежности патрулируют Нацгвардия и полиция.

Организаторы акции — движение сопротивления капитуляции — считают, что Президент Владимир Зеленский обманул своих избирателей, обещая покончить с олигархатом.

В Киеве продолжается акция «Стоп реванш» / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Накануне организаторы акции обнародовали требования к власти. Среди них — прекратить "политику капитуляции на условиях Кремля", освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованиям патриотов, прекратить "наступление на украинский язык" и придерживаться языкового законодательства, возобновить динамическое сближение нашего государства с НАТО и ЕС.

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Участники акции также требуют устранить олигархов от управления государством и прекратить назначать на должности родственников, "кварталовцев" и "приспешников Януковича".

Ранее организаторы акции сообщали, что она всеукраинская, к которой присоединился ряд городов.

По материалам: ukrinform.ru