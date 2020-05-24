Нацсовет призывает вещателей присоединиться к акции в День пропавших детей 25 мая

24.05.2020 11:46

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напоминает вещателям, что 25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Цель дня — привлечь внимание общественности к поиску детей, пропавших без вести, а также освещение проблематики насилия над детьми. Национальный совет обращается к телерадиоорганизациям с просьбой присоединиться к отмечанию этого дня», — отмечается в сообщении.

Как напомнили в Нацсовете, впервые в Украине Международный день пропавших детей отмечался в прошлом году по инициативе Всеукраинской общественной организации «Магнолия». Была основана акция, в которой могли принять участие телеканалы, разместив в верхнем углу экранов символ этого дня — незабудку. В прошлом году к этой акции присоединились 10 украинских телеканалов.

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Поэтому Национальный совет предлагает телерадиоорганизациям 25 мая этого года поддержать инициативу ВОО «Магнолия» и больше внимания в своих эфирах уделить проблематике исчезновения детей, их трудовой и сексуальной эксплуатации, защите их прав и тому подобное.

Как отмечается, изображение незабудки для размещения на экранах можно загрузить в различных форматах, ссылки на которые размещены на сайте Нацсовета. Иллюстрации предоставлены ВОО «Магнолия».

По материалам: ukrinform.ru