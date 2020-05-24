Почти 1300 граждан вернулись за прошедшие сутки в Украину спецрейсами

24.05.2020 12:50

Укринформ

Почти 1300 украинцев прибыли в «Борисполь» специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили 1290 граждан Украины. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия) ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг всех без исключения пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела не выявили. На ухудшение состояния здоровья ни один из пассажиров не жаловался.

Читайте также: Из Турции паромом в Одессу отправили домой еще 38 украинцев

"Все граждане, прибывшие спецрейсами, установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Один гражданин Украины выразил желание пройти обсервацию", — информирует ГПСУ.

Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в электронный сервис.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд более 22,3 тыс. человек.

По материалам: ukrinform.ru