В Киеве участники акции "Стоп реванш" двинулись на Банковую

24.05.2020 16:36

Укринформ

Участники акции "Стоп реванш", которая началась в 14:00 на Майдане Незалежности в Киеве, отправились на улицу Банковую в Офис Президента.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько тысяч участников акции направляются колонной с Майдана Незалежности до улицы Банковой, где расположен Офис Президента. Там они планируют зачитать свои требования к власти.

Участники акции идут по улице Грушевского, они скандируют: "Украина — превыше всего", звучат украинские патриотические песни.

Перед этим на Майдане Незалежности состоялся митинг. Ситуация спокойная.

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Как сообщалось, организаторы акции — "Движение сопротивления капитуляции" — считают, что Президент Владимир Зеленский обманул своих избирателей, обещая покончить с олигархатом.

Накануне организаторы акции обнародовали требования к власти. Среди них — прекратить "политику капитуляции на условиях Кремля", освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованиям патриотов, прекратить "наступление на украинский язык" и придерживаться языкового законодательства, восстановить динамичное сближение нашего государства с НАТО и ЕС.

Участники акции также требуют устранить олигархов от управления государством и прекратить назначать на должности родственников, "кварталовцев" и "приспешников Януковича".

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где в воскресенье, 24 мая, проходят массовые мероприятия.

Ранее организаторы акции сообщали, что она всеукраинская, к которой присоединился ряд городов.

По материалам: ukrinform.ru