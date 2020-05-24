В Украину из Барбадоса возвращаются 600 моряков — Криклий

24.05.2020 00:22

Укринформ

Украинцы, которые работали на круизных лайнерах "Royal Caribbean", возвращаются домой.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". 2 специальных рейса из Барбадоса принимает аэропорт Борисполь", — говорится в сообщении.

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Министр также сообщил, что сейчас его ведомство работает над скорейшим возобновлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами.

"Сейчас самое сложное — договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, о тестировании пассажиров", — добавил Криклий.

По материалам: ukrinform.ru