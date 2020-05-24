Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

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24.05.2020 16:54

Укринформ

Участники акции "Стоп реванш", которая началась в 14:00 на Майдане Незалежности в Киеве, пришли к дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского, чтобы зачитать свои требования.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько тысяч участников собрались под зданием Президента. Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины. Ситуация спокойная. Сейчас участники акции выступают на митинге возле дома. В частности, выступает экс-депутат Татьяна Черновол.

Забор вокруг дома по улице Грушевского, 9А обклеили плакатами с символикой "Национального корпуса".

Акция «Стоп реванш» в Киеве / Фото: Павел Багмут, Укринформ

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Перед этим на Майдане Незалежности участники акции провели митинг, затем двинулись колонной по улице Грушевского. По дороге митингующие скандировали: "Слава Украине — Героям слава", "Украина — превыше всего", звучали украинские патриотические песни.

Как сообщал Укринформ, организатором акции «Стоп реванш» является Движение сопротивления капитуляции. Акция приурочена к годовщине президентства Зеленского.

Среди требований участников акции, в частности — прекратить "политику капитуляции на условиях Кремля", освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев, волонтеров, прекратить "наступление на украинский язык" и придерживаться языкового законодательства, восстановить динамичное сближение Украины с НАТО и ЕС.

Полиция в воскресенье, 24 мая, усилила меры безопасности в центре Киева в связи с массовой акцией.

По материалам: ukrinform.ru