Участники акции «Стоп реванш» пришли под дом Зеленского

Общество
Таисия Слепцова0

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Фото

24.05.2020 16:54

Укринформ

Участники акции "Стоп реванш", которая началась в 14:00 на Майдане Незалежности в Киеве, пришли к дому президента Владимира Зеленского на улице Грушевского, чтобы зачитать свои требования.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Несколько тысяч участников собрались под зданием Президента. Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины. Ситуация спокойная. Сейчас участники акции выступают на митинге возле дома. В частности, выступает экс-депутат Татьяна Черновол.

Забор вокруг дома по улице Грушевского, 9А обклеили плакатами с символикой "Национального корпуса".

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Акция «Стоп реванш» в Киеве / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

Участники акции "Стоп реванш" пришли под дом Зеленского

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Перед этим на Майдане Незалежности участники акции провели митинг, затем двинулись колонной по улице Грушевского. По дороге митингующие скандировали: "Слава Украине — Героям слава", "Украина — превыше всего", звучали украинские патриотические песни.

Как сообщал Укринформ, организатором акции «Стоп реванш» является Движение сопротивления капитуляции. Акция приурочена к годовщине президентства Зеленского.

Среди требований участников акции, в частности — прекратить "политику капитуляции на условиях Кремля", освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев, волонтеров, прекратить "наступление на украинский язык" и придерживаться языкового законодательства, восстановить динамичное сближение Украины с НАТО и ЕС.

Полиция в воскресенье, 24 мая, усилила меры безопасности в центре Киева в связи с массовой акцией.

По материалам: ukrinform.ru


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