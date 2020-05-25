Дело Шеремета: Дугарь назначили залог и электронный браслет
Дело Шеремета: Дугарь назначили залог и электронный браслет
25.05.2020 23:22
Укринформ
Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом после судебного заседания сообщил корреспонденту Укринформа адвокат Николай Ореховский.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривень, обязал надеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу", — отметил он.
Ореховский подчеркнул, что защитники Яны Дугарь подготовят апелляцию на это решение и указал, что судья Виталий Писанец не принял во внимание предоставленные стороной защиты документы, а также готовность пятерых человек взять Дугарь на поруки.
Ранее судья Виталий Писанец продлил на 60 суток содержание под стражей одному из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрею Антоненко (“Riffmaster”).
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Как сообщалось, 12 декабря 2019 года о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.
22 мая Николай Ореховский проинформировал, что досудебное расследование в деле об убийстве Павла Шеремета завершено.
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В тот же день адвокат Денис Ломанов сообщил, что защите Яны Дугарь вручили ходатайство об изменении ей меры пресечения на залог в размере 168 тысяч гривень.
Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Основными версиями преступления были названы профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и акция российских спецслужб.
По материалам: ukrinform.ru