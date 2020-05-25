Дело Шеремета: суд отклонил отвод судье от адвоката Кузьменко

25.05.2020 21:17

Укринформ

Печерский суд Киева отклонил отвод судьи Виталия Писанца от адвоката подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко — Тараса Беспалого.

Об этом сам адвокат сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа.

"Отказали в удовлетворении отвода следственного судьи Писанца, мотивацию никак не объяснили. Соответственно, только короткий текст постановления, полный текст будет через 5 суток. Отвод рассматривал судья Соколов. В 21:30 будет продолжение рассмотрения ходатайства о содержании под стражей на два месяца", — отметил он.

Ранее судье Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.

Кроме того, по словам Беспалого, он сомневается относительно объективного автораспределения дела на судью Писанца, который должен был рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугар была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая юрист Леонид Маслов заявил, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменило подозрение Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко. Впоследствии СМИ сообщили, что подозрение изменили и Дугар.

22 мая другой адвокат Дугар, Николай Ореховский, сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.

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Также 22 мая адвокат защитник Денис Ломанов сообщил, что защите Яны Дугар вручили ходатайство об изменении ей меры пресечения на залог в размере 168 тысяч гривень.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Основными версиями относительно причин преступления была названа профессиональная деятельность, а также неприязненные отношения и участие российских спецслужб.

По материалам: ukrinform.ru