Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко на два месяца

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25.05.2020 20:53

Укринформ

Печерский суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (“Riffmaster”) на 60 суток.

Ход заседания транслировался на Youtube-странице Судебной власти Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

"Продлить до 23 июля 2020 года включительно, в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича", — заявил судья Виталий Писанец.

Ранее 25 мая судья Печерского райсуда Виталию Писанцу, который должен был избрать меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, ее адвокат Тарас Беспалый объявил отвод.

Кроме того, по словам Беспалого, он сомневается относительно объективного автораспределения данного дела на судью Писанца, который должен рассмотреть ходатайство о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

В частности, следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая юрист Леонид Маслов заявил, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменило подозрение Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко. Впоследствии СМИ сообщили, что подозрение изменили и Дугарь.

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22 мая другой адвокат Дугарь, Николай Ореховский, сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru