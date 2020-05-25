Изнасилование в Кагарлыке: руководителя Нацполиции хотят заслушать на комитете Рады

25.05.2020 17:10

Укринформ

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности будут требовать на комитете объяснений от руководителя Национальной полиции касательно инцидента в Кагарлыкском отделе полиции, где двое полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, член фракции "Голос" Андрей Осадчук в Facebook.

"Мы будем требовать публичных объяснений на парламентском комитете от руководителя Нацполиции и требовать ответственности не только путем наказания исполнителей, но и их руководителей, которые несут персональную ответственность за своих подчиненных", — сообщил Осадчук.

Депутат отметил, что инцидент беспрецедентный, но является следствием сложившейся управленческой культуры в МВД.

"Толерантность к наглости и цинизму мы видели на высшем уровне. Это все идет в низы организации и превращается в пещерный ужас. Мы об этом несколько раз публично говорили руководству и предупреждали, но они делают вид, что у них все хорошо. У них все ужасно, и это факт", — написал Осадчук.

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Позже депутат подал обращение в МВД с просьбой объяснить, кто брал на работу полицейских, обвиняемых в изнасиловании. Об этом он сообщил в Facebook.

"Кто взял уродов на работу в полицию в Кагарлыке? Я подал депутатское обращение в Министерство внутренних дел с простым вопросом. МВД должно четко объяснить — кто, как и когда брал на работу, продвигал по службе и проводил аттестацию полицейских, которые все это сделали?", — написал Осадчук.

Депутат считает, что МВД должно раскрыть фамилии, которые стоят под решением принять их на работу и аттестовать, "чтобы от нас не скрывали всех, кто должен нести ответственность за ужасы в Кагарлыке". Осадчук отмечает, что это вопрос безопасности граждан и репутации государства.

"Также безотлагательно хочу видеть руководителя Национальной полиции на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности и услышать его объяснение и раскаяние. Надеюсь, коллеги по комитету меня в этом поддержат", — добавил депутат.

Осадчук убежден, что руководство полиции области должноо нести личную дисциплинарную ответственность за преступные действия своих подчиненных. "Молчание начальника областной полиции неприемлемо. Единственное, что может его оправдать — он пишет заявление об отставке. Новость от полиции об отстранении райотдела, это не то, что должна слышать страна. Неотвратимость наказания для всех прямо и косвенно причастных — этого ожидают украинцы", — подчеркнул политик.

По словам Осадчука, для спасения репутации полиции в таких случаях требуется немедленная публичная реакция от первых лиц министерства.

"Руководители любят социальные сети, но сегодня до сих пор еще молчат. Молчание министра Авакова только углубляет кризис, который разворачивается прямо сейчас", — написал депутат.

Как сообщалось, правоохранители задержали двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко уволил двух мужчин из рядов полиции.

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Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в отношении двух полицейских, ранее задержанных по подозрению в изнасиловании женщины по 3 статьям Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ukrinform.ru