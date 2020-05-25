Киевстар за последние три года помог Национальной полиции разыскать 406 детей

25.05.2020 16:54

Укринформ

За три года национальный телеком-оператор «Киевстар», благодаря реализации проекта "Поиск детей", помог Национальной полиции разыскать более 400 пропавших детей.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

"Уже три года Киевстар сотрудничает с Национальной полицией и вместе реализует проект «Поиск детей» — информационная СМС-рассылка, цель которой найти абонентов, которые видели пропавшего ребенка. За это время мобильный оператор осуществил на запрос полиции 406 СМС-рассылок по всей Украине. Сообщение получили более 5,5 миллиона абонентов Киевстар, находящихся рядом с предполагаемым местом исчезновения ребенка", — говорится в сообщении.

Директор по корпоративным связям Киевстар Анна Захараш выразила благодарность всем неравнодушным абонентам, которые помогают Национальной полиции в поисках пропавших детей. "Ведь именно сплоченные усилия профессионалов и общества способны вернуть пропавшего ребенка домой как можно скорее", — отметила она.

По данным полиции, в 2019 году получено 16 846 сообщений о пропавших детях, из них удалось вернуть домой 92,7% детей. При этом показатели количества пропавших детей в Украине значительно снизились в период карантина. Так, в марте-апреле 2020 года были получены 1823 заявления о детях, которые потерялись, и это на 25% меньше, чем было в аналогичный период 2019 года. Тогда в полицию поступило 2 282 таких заявления.

По словам руководителя ювенальной превенции Национальные полиции Украины Ларисы Зуб, когда ребенок исчезает, полиция прилагает много усилий, чтобы как можно быстрее его найти, и в этом значительную помощь оказывает сервис Киевстар "Поиск детей". "Самое главное, чтобы разыскиваемый ребенок не попал в неприятную ситуацию или не стал жертвой преступления. В таких целях мы используем различные средства и методы, чтобы как можно быстрее вернуть ребенка к родителям или в социальные учреждения. Таким крайне необходимым и эффективным инструментом быстрого действия является использование сервисов Киевстар "Поиск детей". В этом проекте важным есть партнерство и коммуникация с обществом, привлечение к розыску неравнодушных граждан, ведь их участие дает возможность полиции как можно скорее найти ребенка. И это приносит результат», — подчеркнула она.

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По информации Киевстар, абоненты, которые хотят помогать Национальной полиции в поиске пропавших детей и могли быть свидетелями таких инцидентов, получают на свои мобильные телефоны СМС-сообщения, содержащие информацию о ребенке, обстоятельства его исчезновения, ссылки на Facebook-страницу Национальной полиции с подробными данными и фотографией ребенка, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели. Присоединиться к инициативе в своем регионе можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/kidsearch.

Как сообщалось, в августе 2017 года Киевстар и Национальная полиция Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в проекте «Поиск детей». Инициатива начала работать в Киеве с сентября 2017 года и в течение 2018 года к проекту присоединились все регионы Украины.

С целью защиты детей Киевстар также разработал мобильное приложение Star Guard Family, которое позволяет родителям контролировать перемещение ребенка, доступ детей к Интернету с мобильных устройств, обезопасить их от неприемлемого контента и потенциальных угроз в сети, а также защитить телефоны от вирусов.

Фото из открытых источников

По материалам: ukrinform.ru