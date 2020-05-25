Криклий рассказал, когда начнется продажа железнодорожных билетов
Криклий рассказал, когда начнется продажа железнодорожных билетов
25.05.2020 17:33
Укринформ
АО "Укрзализныця" начнет продажу пассажирских билетов, когда получит решение всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", — написал министр.
Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
С 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.
Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.
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Утром 25 мая начал работу метрополитен в Киеве и Харькове.
В соответствии с графиком возобновления работы транспорта, обнародованным министром инфраструктуры, с 1 июня в Украине должны начаться железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня возобновится авиационное сообщение.
По материалам: ukrinform.ru