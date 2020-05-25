Может понадобиться военным и гражданским – Пушилин призвал жителей «ДНР» идти сдавать кровь

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям «республики» с просьбой идти сдавать кровь. По его словам, ситуация на фронте развиваться так, что переливание крови может понадобиться не только представителям НВФ, но и мирным жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Сегодня, 25 мая, главарь так называемой ДНР» Денис Пушилин стал донором крови. Своим поступком главарь террористов похвастался в своем Telegram-канале. Пушилин отметил, что решился на этот поступок не сам, а вмести с активистами «общественной организации» «Молодая Республика».

Кроме того, главарь «республики» призвал жителей ОРДЛО последовать его примеру. Он заявил, что «ситуация на фронте развиваться непредсказуемо», поэтому он призвал граждан не оставаться равнодушными, и сделать так, как он и активисты «Молодой Республики».

«Кровь может понадобиться как военным, так и гражданскому населению. Прошу всех кто может, сдавать кровь», — заявил главарь непризнанной республики.

Напомним, что на прошлой неделе главари так называемых «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин пригрозили Украине эскалацией конфликта на Донбассе. Главари непризнанных республик заявляли, что подразделения НВФ приведены в повышенную боевую готовность. После этого, боевики увеличили количество обстрелов по позициям ВСУ.

Но, большинство военных экспертов склоняются к мнению, что угрозы со стороны боевиков так называемых «Л/ДНР» не приведут к полномасштабному наступлению. Так, например, считает военный эксперт Михаил Жирохов. По мнению Жирохова, эскалация конфликта на Донбассе может быть позже – в августе.

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