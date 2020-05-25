Вопрос сейчас на повестке дня – информационный ресурс назвал «рабочую» дату открытия КПВВ на Донбассе

Информационный ресурс «Легитимный», со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает, что КПВВ на Донбассе могут возобновить свою работу 1 июня 2020 года.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал «Легитимный», передает НБН.

По информации Telegram-канала «Легитимный», 1 июня на КПВВ на Донбассе могут снять ограничения. По информации автора публикации, сейчас данным вопросом занимаются в Офисе президента и СНБО.

«Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня в Офисе президента и СНБО. Рабочая дата открытия первых КПВВ на Донбассе 1 июня», — сообщает ресурс.

Кроме того, ресурс отметил, что, несмотря на то, что в Офисе президента хотят открыть КПВВ на Донбассе, против открытия выступает руководитель МВД Украины Арсен Аваков, а также глава СБУ Иван Баканов. Объясняют они свою позицию тем, что после снятия ограничений на проезд через КПВВ на Донбассе, на подконтрольной Украине территории может резко увеличиться количество заболевших коронавирусом.

По информации ресурса, власти рассматривают вариант, чтобы каждый, кто въезжает на подконтрольную Украину территорию сдавал ПРЦ-тест на коронавирус. Автор публикации пишет, что это будет сделать очень тяжело, ведь каждый день через КПВВ на Донбассе проходят тысячи людей.

Ресурс сообщает, что обязательным условием для граждан будет 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину.

Стоить отметить, что подобную информацию сообщает и подконтрольный ОРДЛО Telegram-канал ««ЛНР» (Коливано-Бджолария)». Ресурс также пишет, что вероятная дата открытия первых КПВВ на Донбассе 1 июня.

Как известно, ранее вопрос открытия КПВВ на Донбассе поднимали народные депутаты из Донецкой и Луганской областей. Народные избранники отправили к президенту Украины, к правительству и Командующему ООС соответствующие документы. Они напомнили, о том, что пенсионеры в ОРДЛО не могут забрать свои пенсии.

А вот глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявлял, что КПВВ на Донбассе откроют только после завершения карантина в Украине.

Ранее мы сообщали, что военный эксперт Жирохов сообщил, когда Кремль может пойти на эскалацию конфликта на Донбассе.